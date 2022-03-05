За сутки в Свердловской области выявили 4802 случая коронавируса

Регион пятый раз подряд стал лидером в РФ по суточной заболеваемости COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 4802 случая ковида выявили в Свердловской области, по данным на 5 марта. Регион пятый раз подряд стал лидером в РФ по суточной заболеваемости COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан достигло почти 375 тысяч.

Выздоровели за всё время около 228 тысяч свердловчан, в том числе свыше 2800 человек выписались за последние сутки. На лечении остаются более 100 тысяч пациентов. Состояние около 600 из них оценивается как тяжёлое.

Скончались более 10,3 тысячи человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 12 летальных исходов.

Накануне в регионе зафиксировали 4785 случаев.

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