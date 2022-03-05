Ещё 86 769 россиян заразились коронавирусом

Госпитализированы 9295 россиян, что на 5,6 % меньше, чем сутками ранее. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 86 769 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии составляет почти 16,9 миллиона.

Госпитализированы 9295 россиян, что на 5,6 % меньше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё 155 725 человек. За сутки скончались 750 ковид-пациентов.

Накануне в России выявили 89 тысяч заразившихся.

Свердловская область пятые сутки подряд возглавляет рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19. За 24 часа в регионе подтвердили 4802 случая. Он обгоняет традиционных лидеров. В Санкт-Петербурге 3481 случай, в Москве 2060 случаев.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 278,3 миллиона лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки — 396 тысяч.