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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 марта 2022, 14:59

Ещё 79 863 россиянина заразились коронавирусом

Люди в масках идут по улице

Выздоровели и выписались из больниц ещё 149 тысяч человек. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 79 863 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии составляет почти 17 миллионов.

Госпитализированы 8242 россиянина, что на 11,3 % меньше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё 149 тысяч человек. За сутки скончались 744 ковид-пациента.

Накануне в России выявили 86,8 тысячи заразившихся.

Свердловская область с начала марта возглавляет рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19. За 24 часа в регионе подтвердили 4776 случаев.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 278,7 миллиона лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки — 368 тысяч.

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Областная газета Свердловской области

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