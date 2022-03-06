Ещё 79 863 россиянина заразились коронавирусом

Выздоровели и выписались из больниц ещё 149 тысяч человек. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 79 863 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии составляет почти 17 миллионов.

Госпитализированы 8242 россиянина, что на 11,3 % меньше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё 149 тысяч человек. За сутки скончались 744 ковид-пациента.

Накануне в России выявили 86,8 тысячи заразившихся.

Свердловская область с начала марта возглавляет рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19. За 24 часа в регионе подтвердили 4776 случаев.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 278,7 миллиона лабораторных исследований на коронавирус, в том числе за последние сутки — 368 тысяч.