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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 марта 2022, 13:05

В праздничные дни работникам пунктов вакцинации в Екатеринбурге предоставили выходные

пункт вакцинации

Мобильные пункты вакцинации откроются 9 марта. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге 7 и 8 марта пункты вакцинации от коронавируса не работают. В эти дни медики отдыхают.

В основном медицинские бригады, работающие в пунктах вакцинации, состоят из женщин. В преддверии 8 Марта и в сам праздник было решено предоставить им выходной, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

"Выездные пункты вакцинации целый год работали в очень напряжённом режиме, практически без перерывов на выходные и праздничные дни. Жителям, желающим сделать прививку против COVID-19, нужно учитывать изменения в графике", — сказал главный врач Центра общественного здоровья и медпрофилактики Александр Харитонов.

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