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7 марта 2022, 13:19

В Свердловской области за сутки выявили 4744 случая COVID-19

коронавирус

Сутками ранее стало известно о 4776 новых случаях COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 4744 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 384 041.

Выздоровели за всё время 234 004 свердловчанина, в том числе 3007  — за последние сутки. Госпитализированы ещё 118 граждан.

С начала пандемии скончался 10 360 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 9 летальных исходов, сообщает региональный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 4776 новых случаях COVID-19.

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