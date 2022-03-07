В Свердловской области за сутки выявили 4744 случая COVID-19

Ещё 4744 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 384 041.
Выздоровели за всё время 234 004 свердловчанина, в том числе 3007 — за последние сутки. Госпитализированы ещё 118 граждан.
С начала пандемии скончался 10 360 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 9 летальных исходов, сообщает региональный оперштаб.
Сутками ранее стало известно о 4776 новых случаях COVID-19.
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