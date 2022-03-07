Число заражений коронавирусом в России превысило 17 миллионов

В Свердловской области за сутки выявили 4744 случая COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России подтвердили у 73 162 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 17 014 818.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 122 619 человек. За сутки скончалось 668 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 3804 россиянина.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 328 тысяч тестов на коронавирус. За весь период — свыше 279 миллионов лабораторных исследований.

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