Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
7 марта 2022, 13:29

Число заражений коронавирусом в России превысило 17 миллионов

коронавирус

В Свердловской области за сутки выявили 4744 случая COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России подтвердили у 73 162 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 17 014 818.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 122 619 человек. За сутки скончалось 668 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 3804 россиянина.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 328 тысяч тестов на коронавирус. За весь период — свыше 279 миллионов лабораторных исследований.

Читайте также:

В Свердловской области за сутки выявили 4744 случая COVID-19.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.03.2022, 16:21 / Общество
В Свердловскую область пришла аномально холодная погода
07.03.2022, 15:43 / Общество
Евгений Куйвашев дал старт подготовке к пожароопасному сезону в регионе
07.03.2022, 14:53 / Общество
Глава свердловского Союза журналистов поддержал закон о фейках
07.03.2022, 14:00 / Общество
Turkish Airlines возобновила перелёты из Екатеринбурга в Стамбул
07.03.2022, 13:29 / Общество
Число заражений коронавирусом в России превысило 17 миллионов