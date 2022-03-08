Опубликован график вакцинации от COVID-19 в Свердловской области до конца недели

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Фото: Галина Соловьёва

Свердловчанам представили график работы выездных пунктов вакцинации против коронавируса до конца недели. В ближайшие дни сделать прививку можно в семи муниципалитетах.

По данным регионального оперштаба, график с 8 по 13 марта будет выглядеть следующим образом:

в Екатеринбурге

ТЦ "ОМЕГА" (пр. Космонавтов, 41) — в указанные дни с 14:00 до 18:00;

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — с 14:00 до 18:00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — с 14:00 до 18:00;

Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 09:00 до 17:00;

Ранее "Областная газета" писала, что в праздничные дни работникам пунктов вакцинации в Екатеринбурге предоставили выходные. 8 марта сделать прививку не получится.

в Нижнем Тагиле

ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) — 8 марта до 14:00, 9-11 марта с 12:00 до 15:00, 12-13 марта с 13:00 до 18:00;

ТРЦ "Квадрат" (ул. Пархоменко, 41) — 9-11 марта с 16:00 до 19:00, 12 марта с 12:00 до 17:00;

Нижнетагильский государственный цирк (ул. Первомайская, 8А) — 10 марта с 15:00 до 18:00, 12 марта с 11:00 до 14:00;

Центральный торговый комплекс (ул. Газетная, 97А) — 8-11 марта с 11:00 до 19:00, 12-13 марта с 09:00 до 18:00;

в Каменске-Уральском

супермаркет "Кировский" (ул. Челябинская, 3) — 9-11 марта с 14:00 до 18:00, 12-13 марта с 11:00 до 14:00;

СКЦ (ул. Ленина, 36) — 9-11 марта с 13:00 до 17:00;

в Верхней Салде

Дом книги (ул. Парковая, 12) — по 13 марта с 10:00 до 17:00;

администрация Верхнесалдинского ГО (ул. Энгельса, 46) — 9-11 марта с 08:00 до 16:00, 12-13 марта с 14:00 до 17:00.

Ещё по одному пункту в эти дни откроется в Сысерти (ул. Ленина, 32, по 13 марта с 09:00 до 14:00), Серове (ул. Ленина, 179, 9-12 марта с 09:00 до 15:30), Полевском (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а, 12-13 марта с 10:00 до 14:00).

Напомним, желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуется заполнить прикреплённые документы.