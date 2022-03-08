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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 марта 2022, 12:32

В России беженцам из ДНР, ЛНР и Украины окажут бесплатную медпомощь

лекарства

Беженцы смогут получить бесплатные лекарства по рецептам врачей. Фото: Алексей Кунилов

Кабмин РФ утвердил постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как говорится на сайте Правительства России, теперь беженцы смогут рассчитывать на первичную медико-санитарную помощь, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Кроме того, при необходимости будет оказана специализированная помощь.

По прогнозной оценке Минздрава, за медпомощью могут обратиться 150 тысяч человек, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Добавим, 6 марта из Екатеринбурга отправили вторую партию гуманитарной помощи для людей, эвакуированных из Донбасса, в пункты временного размещения. Вес груза — 12 тонн.

Областная газета Свердловской области

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