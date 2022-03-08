В России беженцам из ДНР, ЛНР и Украины окажут бесплатную медпомощь

Кабмин РФ утвердил постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Как говорится на сайте Правительства России, теперь беженцы смогут рассчитывать на первичную медико-санитарную помощь, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Кроме того, при необходимости будет оказана специализированная помощь.
По прогнозной оценке Минздрава, за медпомощью могут обратиться 150 тысяч человек, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины.
Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Добавим, 6 марта из Екатеринбурга отправили вторую партию гуманитарной помощи для людей, эвакуированных из Донбасса, в пункты временного размещения. Вес груза — 12 тонн.