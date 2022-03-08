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8 марта 2022, 13:17

В Свердловской области за сутки выявили 4681 случай COVID-19

коронавирус

Сутками ранее стало известно о 4744 новых случаях COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 4681 случай ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 388 722.

Выздоровели за всё время 237 567 свердловчан, в том числе 3563 — за последние сутки. Госпитализированы ещё 193 человека.

С начала пандемии скончалось 10 370 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 10 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 4744 новых случаях COVID-19.

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