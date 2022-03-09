В Свердловской области за сутки резко снизилось количество выявленных случаев COVID-19

За последние 24 часа выздоровели 3,9 тысячи человек. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 2 555 новых случаев ковида. Еще вчера, по данным оперштаба, был зафиксирован 4 681 случай.

Впервые с конца января 2022 года количество выявленных случаев в регионе составило менее 3 тысяч за сутки.

Выздоровели за последние 24 часа 3 997 человек, госпитализированы — 102 человека, еще 10 человек умерли. В целом с начала пандемии скончалось 10 380 человек с подтверждённым диагнозом.

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