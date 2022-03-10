За сутки в Свердловской области выявили 2076 случаев коронавируса

Вторые сутки подряд в регионе фиксируют менее 3 тысяч заболевших. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 2076 случаев ковида выявили в Свердловской области, по данным на 10 марта. Вторые сутки подряд в регионе фиксируют менее 3 тысяч заболевших. Общее число инфицированных свердловчан перевалило за 393 тысячи.

Выздоровели за всё время более 245,5 тысяч свердловчан, в том числе около 4000 человек выписались за последние сутки. На лечении остаются более 100 тысяч пациентов. Состояние свыше 500 из них оценивается как тяжёлое.

Скончались более 10,4 тысячи человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 12 летальных исходов.

Накануне в регионе впервые с конца января зафиксировали 2555 случаев.