Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
10 марта 2022, 13:07

За сутки в Свердловской области выявили 2076 случаев коронавируса

Женщина в маске идёт по улице зимой

Вторые сутки подряд в регионе фиксируют менее 3 тысяч заболевших. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 2076 случаев ковида выявили в Свердловской области, по данным на 10 марта. Вторые сутки подряд в регионе фиксируют менее 3 тысяч заболевших. Общее число инфицированных свердловчан перевалило за 393 тысячи.

Выздоровели за всё время более 245,5 тысяч свердловчан, в том числе около 4000 человек выписались за последние сутки. На лечении остаются более 100 тысяч пациентов. Состояние свыше 500 из них оценивается как тяжёлое.

Скончались более 10,4 тысячи человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 12 летальных исходов.

Накануне в регионе впервые с конца января зафиксировали 2555 случаев.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.03.2022, 18:37 / Экономика
Президент Уральской торгово-промышленной палаты: "Кризис – это всегда время возможностей"
10.03.2022, 18:10 / Экономика
Едем дальше: АвтоВАЗ возобновит работу 14 марта
10.03.2022, 17:36 / Экономика
Свердловские власти обратятся в ФАС в случаях грубого нарушения цен в торговых сетях
10.03.2022, 17:00 / Общество
На Среднем Урале в праздничные дни выявлено 175 нетрезвых водителей
10.03.2022, 16:31 / Общество
Школьники смогут ездить на поезде со скидкой 50 % этим летом