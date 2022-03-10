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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 марта 2022, 16:26

Генпрокуратура заставила аптеки вдвое снизить цену на ковидные тесты

  Юлия Пастух
Вывеска аптеки

Прокурорам регионов страны направлено поручение о проведении дополнительных проверок. Фото: Галина Соловьёва

Сотрудники Генеральной прокуратуры вмешались в ценовую политику, которую установили российские аптеки на тест-системы на COVID-19.

Как сообщает Генпрокуратура, в феврале в Москве 930 аптек вынудили сократить отпускную стоимость тестов на 45-57 %. В Санкт-Петербурге 143 аптеки — на 8-15 %, в Московской области — на 10-20 %.

Подобного результата удалось достичь прокурорам в Приморском крае, Астраханской, Иркутской, Свердловской областях. 

Прокурорам регионов страны направлено поручение о проведении дополнительных проверок обоснованности формирования участниками фармацевтического рынка цен на лекарственные препараты.

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Областная газета Свердловской области

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