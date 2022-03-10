Евгений Куйвашев отменил все ковидные ограничения, кроме одного

Масочный режим в общественных местах продолжает действовать. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области сняли почти все ограничения по COVID-19. Соответствующий указ сегодня подписал глава региона Евгений Куйвашев.

В связи с внесением изменений на концертных площадках и в других общественных местах допустима 100-процентная заполняемость, при входе в музеи и госучреждения не нужен QR-код. При этом масочный режим продолжает действовать. Об этом губернатор рассказал в Instagram.

"Ситуация с заболеваемостью позволяет нам пойти на такой шаг. Если она и дальше будет снижаться, мы подумаем и над отменой масок", — добавил он.

В региональном оперштабе уточнили, что на территории Среднего Урала полностью отменены QR-коды и требование к социальному дистанцированию.

Обязательным остаётся требование к соблюдению масочного режима в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах. Кроме того, сохраняются рекомендации для людей от 60 лет с хроническими заболеваниями — соблюдать режим самоизоляции.

Отмечается, что все работодатели по-прежнему должны обеспечить исполнение требований санитарной безопасности в помещениях, где работают их сотрудники.

Полный текст документа размещён на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.