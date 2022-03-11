На Среднем Урале третий день подряд выявили меньше 3 000 новых случаев COVID-19

Сутками ранее стало известно о 2 076 новых случаях COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 2 263 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 395 616.

Выздоровели за всё время 250 006 свердловчан, в том числе 4 327 — за последние сутки. Госпитализированы ещё 227 человек. С начала пандемии скончались 10 401 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 8 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 2 076 новых случаях COVID-19.

Добавим, накануне глава Среднего Урала Евгений Куйвашев объявил о снятии почти всех коронавирусных ограничений. В регионе продолжает действовать масочный режим. При этом на концертных площадках допустима 100-процентная заполняемость, при входе в музеи и госучреждения не нужен QR-код.

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