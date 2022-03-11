Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
11 марта 2022, 13:33

В России коронавирус подтвердили ещё у 50 743 человек

коронавирус

За весь период — свыше 279,8 миллиона лабораторных исследований. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России подтвердили у 50 743 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 17 242 043.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 151 210 человек. За сутки скончалось 674 ковид-пациента. Госпитализированы за последние 24 часа 7 566 россиян.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 250 тысяч тестов на коронавирус. За весь период — свыше 279,8 миллиона лабораторных исследований.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.03.2022, 16:22 / Общество
Мэр Алапаевска готов участвовать в спецоперации на Украине
11.03.2022, 16:04 / Общество
Госдума приняла закон о правилах онлайн-голосования
11.03.2022, 15:47 / Общество
Главный уральский конструктор предложил создать собственное производство электронных компонентов
11.03.2022, 15:21 / Общество
Резидент "Титановой долины" готов выпускать более 40 млн медицинских масок в год
11.03.2022, 14:58 / Общество
Запущен проект по сбору патриотического пользовательского контента "Zа нами правда!"