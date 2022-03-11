В России коронавирус подтвердили ещё у 50 743 человек

За весь период — свыше 279,8 миллиона лабораторных исследований. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России подтвердили у 50 743 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 17 242 043.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 151 210 человек. За сутки скончалось 674 ковид-пациента. Госпитализированы за последние 24 часа 7 566 россиян.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 250 тысяч тестов на коронавирус. За весь период — свыше 279,8 миллиона лабораторных исследований.