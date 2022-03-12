В Екатеринбурге до 20 марта будут работать 5 выездных пунктов вакцинации

График опубликован на ближайшую неделю. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский оперштаб опубликовал график работы выездных пунктов вакцинации против коронавируса на 13-20 марта. В ближайшие дни сделать прививку можно в семи муниципалитетах. В Екатеринбурге будут работать 5 дополнительных пунктов.

Так, в столице Урала привиться от ковида можно в:

ТЦ "ОМЕГА" (Космонавтов, 41) — 13 марта с 14:00 до 18:00;

ТРЦ "Гринвич" (8 Марта, 46) — в этот же день с 14:00 до 18:00, с 14 по 20 марта — с 14:00 до 19:00;

ТЦ "МЕГА" (Металлургов, 87) — с 13 по 20 марта с 14:00 до 18:00;

Кольцово (Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, первый этаж, здравпункт) — 13 марта с 09:00 до 17:00;

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) — 13 марта с 10:00 до 14:00.

В Нижнем Тагиле откроются 4 выездных пункта вакцинации:

в ТРЦ DEPO (Свердловское шоссе, 31б) — 13, 19-20 марта с 13:00 до 18:00, с 14 по 18 марта с 12:00 до 15:00;

ТРЦ "Квадрат" (Пархоменко, 41) — 19 марта с 12:00 до 17:00, с 14 по 18 марта с 16:00 до 19:00;

Нижнетагильский цирк (Первомайская, 8а) — 19 марта с 11:00 до 14:00, 15 и 17 марта с 15:00 до 18:00;

Центральный торговый комплекс (Газетная, 97а) — 13, 19-20 марта с 9:00 до 18:00, с 14 по 18 марта с 11:00 до 19:00.

В Сысерти вакцинация проходит в ДК им. Романенко (ул. Ленина, 32) с 13 по 20 марта с 9:00 до 14:00. В Каменске-Уральском — в супермаркете "Кировский" (ул. Челябинская, 3) 13, 19-20 марта с 11:00 до 14:00, с 14 по 18 марта с 14:00 до 18:00 и в СКЦ (ул. Ленина, 36) с 14 по 18 марта с 13:00 до 17:00.

В Серове прививают в КТ "Родина" (ул. Ленина, 179) с 13 по 20 марта с 9:00 до 16:00. В Ирбите — в СК "Юность" (ул. Свердлова, 17а) с 14 по 18 марта с 8:00 до 14:00. В Верхней Салде — в Доме книги (ул. Парковая, 12) с 14 по 18 марта с 10:00 до 17:00, в мэрии (ул. Энгельса, 46) 13, 19-20 марта с 14:00 до 17:00, с 14 по 18 марта с 8:00 до 16:00. В Полевском — в ТЦ "Палермо" (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) 13, 19-20 марта с 10:00 до 14:00.

Желающим необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуется заполнить прикреплённые документы.

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