За сутки в Свердловской области выявили 2 184 случая коронавируса

Четвёртые сутки подряд в регионе фиксируют менее 3 тысяч заболевших. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 2 184 случая ковида выявили в Свердловской области, по данным на 12 марта. Четвёртые сутки подряд в регионе фиксируют менее 3 тысяч заболевших. Общее число инфицированных свердловчан составляет 397,5 тысяч.

Выздоровели за всё время около 255 тысяч свердловчан, в том числе около 4000 человек выписались за последние сутки. На лечении остаются более 100 тысяч пациентов. Состояние свыше 400 из них оценивается как тяжёлое.

Скончались более 10,4 тысячи человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 8 летальных исходов.

9 марта в регионе впервые с конца января зафиксировали 2 555 случаев. Накануне стало известно о 2 263 новых случаях.

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