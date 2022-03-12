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12 марта 2022, 13:24

Ещё 48 тысяч россиян заразились коронавирусом

Девушка в маске выбирает варежки

Сегодня Свердловская область с 2 184 случаями ковида заняла третье место, после Башкирии и Санкт-Петербурга, в рейтинге регионов. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 48 154 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии составляет почти 17,3 миллиона.

Госпитализированы 6 775 россиян, что на 10,45 % меньше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё почти 157 тысяч человек. За сутки скончались 630 ковид-пациентов.

Накануне в России выявили 50,7 тысячи заразившихся.

Напомним, что Свердловская область с начала марта несколько дней возглавляла рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19. Сегодня регион с 2 184 случаями ковида занял третье место, после Башкирии и Санкт-Петербурга.

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