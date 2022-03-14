Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
14 марта 2022, 13:47

В России зарегистрировали 41 055 случаев коронавируса за сутки

Женщина в маске

По данным на 14 марта, количество заражённых коронавирусом в России составляет 17 376 241. Фото: Павел Ворожцов

По данным на 14 марта, количество заражённых коронавирусом в России составляет 17 376 241. Из них за минувшие сутки инфекцию подхватили 41 055 человек.

В Санкт-Петербурге за последние 24 часа выявили 1 547 заражённых ковидом, в Москве — 957, а в Московской области — 772. Больше всего новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали сегодня в Свердловской области — 2 132 случая. В тройку лидеров российского антирейтинга также попали Республика Башкортостан (1 702 случая) и Санкт-Петербург.

За день с ковидом госпитализировали 2 712 россиян. При этом из больниц выписались 105 243 пациента, переболевших ковидом, а общее число выздоровевших составляет 15 585 650.

Также зарегистрировано 533 смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов составляет 361 344.

Напомним, днём ранее в России было зафиксировано 44 989 случаев заражения.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.03.2022, 17:10 / Общество
В Свердловской области снижается заболеваемость ОРВИ и внебольничными пневмониями
14.03.2022, 16:51 / Общество
В Екатеринбурге прошли масштабные пожарно-тактические учения
14.03.2022, 16:31 / Общество
В ночь на 31 марта стартуют продажи путёвок с кешбэком в детские лагеря
14.03.2022, 15:59 / Общество
Из Екатеринбурга отправили фуру с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР
14.03.2022, 15:45 / Общество
В сети распространили фейк об увольнении 9 млн россиян