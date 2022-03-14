В России зарегистрировали 41 055 случаев коронавируса за сутки

По данным на 14 марта, количество заражённых коронавирусом в России составляет 17 376 241. Фото: Павел Ворожцов

По данным на 14 марта, количество заражённых коронавирусом в России составляет 17 376 241. Из них за минувшие сутки инфекцию подхватили 41 055 человек.

В Санкт-Петербурге за последние 24 часа выявили 1 547 заражённых ковидом, в Москве — 957, а в Московской области — 772. Больше всего новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали сегодня в Свердловской области — 2 132 случая. В тройку лидеров российского антирейтинга также попали Республика Башкортостан (1 702 случая) и Санкт-Петербург.

За день с ковидом госпитализировали 2 712 россиян. При этом из больниц выписались 105 243 пациента, переболевших ковидом, а общее число выздоровевших составляет 15 585 650.

Также зарегистрировано 533 смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов составляет 361 344.

Напомним, днём ранее в России было зафиксировано 44 989 случаев заражения.