Свердловчанин спас жизнь брату с раком крови, став донором костного мозга

Процесс сбора стволовых клеток крови безболезненный. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской областной клинической больнице № 1 провели редкую операцию по трансплантации костного мозга человеку с раком крови. Донором стал брат пациента.

В СОКБ № 1 рассказали, что для лечения пациентов с миеломами и гемобластозами всё чаще применяется трансплантация стволовых клеток крови и костного мозга. При этом родственные совместимые трансплантации при таких болезнях проводятся очень редко.

"Из более чем 700 различных трансплантаций костного мозга, выполненных у нас с 1997-го, это всего лишь шестой случай. При этом в данном случае наблюдалось крайне агрессивное течение заболевания. Ранее мы сталкивались с подобным лишь однажды. И в тот раз тоже была успешно выполнена трансплантация", — пояснила заведующая отделением гематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга СОКБ № 1 Татьяна Константинова.

Диагноз стал неожиданностью для 44-летнего свердловчанина, потому что ни у кого из его родственников подобных заболеваний не было. Однако мужчине повезло, так как его родной брат оказался 100-процентным совместимым донором, что случается примерно в 25 % случаев.

"Повезло, что семья у нас большая. А я и так донор: периодически сдаю кровь в Областной станции переливания крови. Поэтому, когда выяснилось, что являюсь полностью совместимым с братом, мне объяснили, что процедура сбора стволовых клеток похожа на сдачу крови, то я сразу согласился помочь", — передаёт слова 43-летнего донора департамент информполитики Свердловской области.

Трансплантация была произведена в тот же день, когда его брат прошёл процедуру сдачи стволовых клеток крови и костного мозга. Процесс сбора безболезненный, отмечает донор.

"В настоящий момент у пациента полностью восстановилось кроветворение, приживаются клетки донора и продолжается процесс восстановления организма", — рассказала врач-гематолог Юлия Китаева.