Свердловские фармзаводы заявили о готовности включиться в программу по импортозамещению

Фармзаводы Свердловской области производят около 600 препаратов, включая жизненно необходимые. Фото: Алексей Кунилов

В правительстве Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева прошло совещание руководителей фармацевтической отрасли, представителей минздрава и промышленности. Заводы Среднего Урала по производству фармацевтических товаров заявили о готовности оперативно включиться в программу по импортозамещению.

Фармзаводы Свердловской области производят около 600 препаратов, включая жизненно необходимые.

"Мы сейчас должны в короткое время подготовить порядки, внести изменения в нормативную базу, чтобы позволить через региональный фонд развития промышленности организовать работу по мерам господдержки. Упаднических настроений у директоров предприятий нет. Они даже благодарят инициаторов этих санкций. Сегодня рынок открыт. И чем быстрее мы поможем им организовать работу по импортозамещению, тем быстрее будет налажено производство качественных препаратов", – передаёт слова министра промышленности Сергея Пересторонина департамент информполитики Свердловской области.

По его словам, фармзаводы Среднего Урала — это высокотехнологичные производства с большим потенциалом. Исполнительный директор ОАО "Уралбиофарм" Павел Финагин добавил, что предприятие работает штатно. Он выразил надежду, что правительство поможет производству реализовать имеющиеся у компании возможности и идеи по замещению зарубежной продукции.