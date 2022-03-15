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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 марта 2022, 13:03

В Свердловской области создали годовой запас жизненно важных лекарств

Врач достаёт таблетки

В минздраве прокомментировали желание людей запастись лекарствами. Фото: Галина Соловьёва

В минздраве Свердловской области заявили о создании достаточного запаса лекарств, в том числе из перечня жизненно важных. Уральцев призывают не закупаться впрок.

Областные льготники обеспечены лекарствами на год вперёд, федеральные – на восемь месяцев. Закуплены также разные виды инсулинов. Лечебные учреждения уже заключили контракт или находятся в процессе на последующие поставки.

"В наших медорганизациях есть резерв лекарственных препаратов. Особенно это касается перечня жизненно важных и необходимых лекарственных средств. Что касается амбулаторных пациентов, здесь, прежде всего, в зоне повышенного внимания льготные категории граждан", – приводит департамент информполитики Свердловской области слова замминистра здравоохранения Елены Чадовой.

В минздраве прокомментировали желание людей запастись лекарствами. "СМИ периодически публикуют перечни лекарственных препаратов, рекомендуемых для домашней аптечки. В этом списке перечислены препараты всех групп. Нужно относиться к этому перечню разумно и не создавать годовые запасы, особенно по тем препаратам, которые не будут востребованы", — отметила замминистра.

Добавим, что ситуацию с лекарствами прокомментировали и на заводе "Медсинтез", который производит растворы и инсулины из списка жизненно важных лекарственных средств. Там сообщили, что предприятие работает стабильно. "Есть уверенность в будущем, мы сможем выпускать препараты и дальше. Сырья у нас достаточно, чтобы продолжать работу. Ну и государство обещало активно помогать системообразующим предприятиям. Мы надеемся на то, что будут определённые изменения в законодательстве, которые в целом позволят развиваться не только нам, но и всей фармацевтической отрасли в России", — сказал председатель совета директоров завода Александр Попов.

Областная газета Свердловской области

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