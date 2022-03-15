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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 марта 2022, 13:28

В Свердловской области зарегистрировали 1 878 случаев ковида

Люди в масках

Свердловская область второй день подряд остаётся лидером среди регионов России по суточной заболеваемости. Фото: Алексей Кунилов

За прошедшие сутки на Среднем Урале зарегистрировали 1 878 новых пациентов с коронавирусом. Свердловская область второй день подряд остаётся лидером среди регионов России по суточной заболеваемости.

С коронавирусом госпитализировали ещё 218 свердловчан. В общей сложности на Среднем Урале зарегистрировано 403 910 случаев заболевания.

За день от коронавируса вылечились 5 027 человек, а за всё время пандемии в Свердловской области зафиксировано 270 263 случая выздоровления. При этом на лечении остаются 123 217 человек.

Также федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России сообщает о ещё 7 летальных исходах в Свердловской области. Всего в регионе от ковида скончались 10 430 человек.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале выявили 2 132 случая коронавируса.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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