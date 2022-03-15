Модернизации первичного звена: в свердловских больницах обновляется парк диагностического оборудования

Пресс-служба ЦГКБ №3

В поликлиниках екатеринбургской ЦГКБ № 3 установлено и запущено в работу высокотехнологичное оборудование на сумму свыше 50 миллионов рублей. Два цифровых рентгенологических аппарата, два маммографа, денситометр и компьютерный томограф приобретены в рамках региональной программы модернизации первичного звена для пациентов поликлиник. Теперь высокотехнологические обследования стали более доступными. Первые пациенты уже прошли диагностику на новом оборудовании.

«Новое высокотехнологичное оборудование открывает мощные диагностические возможности для наших пациентов. Оно позволяет получать высококачественные снимки при оптимизированной, максимально низкой лучевой нагрузке, с более высокой скоростью обработки исследований. Теперь специалисты смогут выявлять нарушения работы легких, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сосудов, всего тела, и особенно возможные осложнения после перенесенного COVID-19», – рассказал главный врач ЦГКБ №3 Антон Старков.

Фото: Пресс-служба ЦГКБ №3

После получения разрешительных документов первые пациенты поликлиники оценили новые диагностические возможности.

«Меня направили на рентген поясницы. Удивило, что достаточно быстро был готов результат: лечащий доктор получил электронный снимок и отдал описание. Здорово, что все переходит в цифру, даже медицинские исследования», – отметила пациентка поликлиники №1 Екатерина Хрущева.

Напомним, что региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения, разработанная Минздравом по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева, стартовала в 2021 году. На выделенные средства - более 3 миллиардов рублей - в больницах Свердловской области установлено около полутора тысяч единиц современного медицинского оборудования, приобретено 276 единиц автомобильного транспорта для амбулаторной службы и отделений скорой медицинской помощи, возведено 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и здание общей врачебной практики, капитально отремонтировано 26 объектов двадцати организаций здравоохранения.

Государственная программа укрепляет материально-техническую базу лечебных учреждений области и помогает пациентам получать медицинскую помощи на более высоком уровне, в комфортных условиях.