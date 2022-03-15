На Средний Урал поступили первые 60 тысяч доз иммуноглобулина в этом году

В нынешнем году служба крови планирует произвести около 700 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловскую область в рамках подготовки к сезону активности клещей доставили первую партию иммуноглобулина. Между больницами региона распределяют 60 тысяч доз.

В нынешнем году служба крови планирует произвести около 700 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита.

"Областная станция переливания крови покрывает потребности медицинских организаций Свердловской области. Все заявки, поданные на приобретение препарата, будут выполнены в полном объёме", — сказал главврач ГАУЗ СО "Областная станция переливания крови" Александр Орлов.

Производство иммуноглобулина — очень трудоёмкий и длительный процесс. Весь путь от сбора плазмы крови, её переработки и производства препарата занимает почти 9 месяцев. При этом Областная станция переливания крови является крупнейшим производителем иммуноглобулина в стране, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, 22 февраля "Областная газета" сообщала, что на Областной станции переливания крови появился современный комплекс водоподготовки. Реализация проекта обошлась в 9,5 миллионов рублей.