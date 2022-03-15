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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 марта 2022, 17:33

Глава ФМБА доложила президенту России о разработке вирусной триады

Президент России Владимир Путин держит лекарство в руках

Препарат-антидот от ковида "МИР 19" снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз и при этом не действует на геном человека. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Обсуждалась разработка вирусной триады: тест-системы "АмплиТест", противовирусного препарата-антидота "Мир-19" и профилактической вакцины "Конвасэл".

Вероника Скворцова рассказала о том, что разработанная ФМБА тест-система способна выявлять все три подвида омикрон-штамма коронавируса. Она зарегистрирована в январе. До этого регистрацию прошли тест-системы, определяющие штаммы "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "дельта плюс".

Также руководитель ФМБА отметила, что разработанные специалистами препарат-антидот от ковида "МИР 19" снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз и при этом не действует на геном человека.

"Это для лечения. Фактически антидот, потому что он снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз и не действует при этом на геном человека. Это высокобезопасный и не имеющий токсичности для человека препарат, но при этом он работает уже после первой ингаляции", — приводит пресс-служба Кремля слова Вероники Скворцовой.

Препарат сначала использовали в стационарах для пациентов средней тяжести и тяжёлых. Сейчас проводятся исследования амбулаторно, как только приходит первый положительный ПЦР-тест. По словам главы медико-биологического агентства, если делать ингаляции три раза в день в течение пяти суток, то пациент выздоравливает.

Ещё один препарат, о котором шла речь на встрече, зарегистрированное профилактическое лекарство — ингаляция, который назначают больным средней тяжести.

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