Свердловских охотников и садоводов призвали вакцинироваться против клещевого энцефалита

Совмещать прививки от коронавируса и клещевого энцефалита нельзя. Необходимо сделать месячный перерыв. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские медорганизации готовы проводить вакцинацию против клещевого энцефалита. Однако 15-месячным детям и лицам от 60 лет придётся подождать.

Данным категориям граждан положена бесплатная 1 и 2 прививка. Ревакцинация (третья прививка) оплачивается самостоятельно, рассказал в ходе сегодняшнего брифинга главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Те, кто не подпадает под указанные возрастные рамки, могут обратиться в медучреждения в любое время. Для этого необходимо приобрести вакцину. Её средняя стоимость составляет 450-500 рублей (можно приобрести в аптеках). Шприцы и сам процесс оплачиваются за счёт ОМС.

"В настоящее время идёт процесс закупки вакцин за счёт областного бюджета. По техническим причинам немножко сдвинулись сроки закупа, но процесс продвигается. Где-то к середине апреля мы ожидаем поступление этих вакцин, но это не говорит о том, что нельзя делать сейчас прививки, потому что в аптеках города, ряде медицинских учреждений есть платная вакцинация", — отметил Александр Харитонов.

Главврач также отметил, что в Свердловской области есть только отечественная вакцина, импортной нет и в нынешних условиях её скорее всего не будет. По его словам, последние пять лет зарубежная вакцина поступала в ограниченных количествах и бесплатно не делалась.

"Не нужно ждать, что придёт что-то необычное. Ждать вакцину дешёвую или супер хорошую. Все отечественные вакцины сегодня соответствуют международным стандартам, они все высокого качества. Нужно идти и прививаться", — заявил Александр Харитонов. В первую очередь он призвал вакцинироваться охотников, рыболовов, садоводов, туристов, любящих лес, и всех тех, кто работает на природе.

Прививки делают в поликлиниках по месту жительства после консультации участкового врача или в медицинских центрах, где проводится вакцинопрофилактика. Бесплатно смогут привиться лица старше 60 лет и дети с 15 месяцев. При этом вакцинация противопоказана беременным, а также людям с острыми заболеваниями. Полная схема вакцинации выглядит следующим образом: 1-я прививка — в выбранный день, 2-я прививка — через 1-7 месяцев, 3-я прививка — через 12 месяцев.

Ранее "Областная газета" сообщала, что первая партия иммуноглобулина против клещевого энцефалита поступила в больницы Свердловской области. В этом году служба крови планирует произвести около 700 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита.

Напомним, в прошлом году клещи покусали 34 314 свердловчан.