В России коронавирус подтвердили ещё у 36 519 человек

Сутками ранее стало известно о 41 тыс. заболевших ковидом. Фото: Алексей Кунилов

За последние сутки коронавирус в России выявили у 36 519 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 17 449 438.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 118 009 человек. За сутки скончались 576 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 5 945 россиян.

Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуги и по телефонам 122 или 8-800-2000-112.

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