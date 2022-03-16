Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
16 марта 2022, 13:14

В Свердловской области за сутки выявили 1 802 случая COVID-19

вызов врача на дом

Сутками ранее стало известно о 1 878 новых случаях COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 1 802 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 405 712.

Выздоровели за всё время 275 382 свердловчанина, в том числе 5 119 — за последние сутки. Госпитализированы ещё 176 человек.

С начала пандемии скончались 10 438 граждан с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 8 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 1 878 новых случаях COVID-19.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.03.2022, 15:10 / Политика
Владимир Мединский о переговорах РФ и Украины: "Мы хотим как можно скорее прийти к миру"
16.03.2022, 14:57 / Общество
Более 10 тонн гумпомощи для жителей Донбасса отправили из Екатеринбурга
16.03.2022, 14:10 / Общество
Экс-начальника свердловской колонии приговорили к 7 годам лишения свободы условно за коррупцию
16.03.2022, 13:50 / Общество
Власти Екатеринбурга работают над расселением 138 аварийных домов
16.03.2022, 13:14 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 1 802 случая COVID-19