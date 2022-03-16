В Свердловской области за сутки выявили 1 802 случая COVID-19

Ещё 1 802 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 405 712.
Выздоровели за всё время 275 382 свердловчанина, в том числе 5 119 — за последние сутки. Госпитализированы ещё 176 человек.
С начала пандемии скончались 10 438 граждан с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 8 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.
Сутками ранее стало известно о 1 878 новых случаях COVID-19.
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