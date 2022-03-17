За сутки в Свердловской области выявили 1 804 случая коронавируса

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил все ковидные ограничения, кроме одного. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 1 804 случая ковида выявили в Свердловской области, по данным на 17 марта. Общее число инфицированных свердловчан перевалило за 407 тысяч.

Выздоровели за всё время более 280 тысяч свердловчан, в том числе около 5000 человек выписались из больниц за последние сутки. На лечении остаются более 100 тысяч пациентов. Состояние свыше 300 из них оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+597), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского ГО, Ачита, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верх-Нейвинского ГО, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Гарей, Горноуральского ГО, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Новой Ляли, поселка Малышева, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысерти и Сысертского района, Тавды, Таборинского и Талицкого районов, Тугулымского, Туринского и Шалинского ГО, ГО ЗАТО Уральский. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 407 516", - сообщили в региональном оперштабе.

Скончались более 10,4 тысячи человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 10 летальных исходов.

Накануне стало известно о 1 802 новых случаях ковида.

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