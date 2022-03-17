Ещё около 35 тысяч россиян подхватили COVID-19

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 34 819 человек. Суммарное количество зарегистрированных случаев заболевания с начала пандемии составляет почти 17,5 миллионов.
Госпитализированы 5 008 россиян, что на 15,8 % меньше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё 112,6 тысячи человек. За сутки скончался 561 ковид-пациент.
Накануне в России выявили 36,5 тысяч заразившихся.
Напомним, что Свердловская область с начала марта несколько дней возглавляла рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19. Сегодня регион с 1 804 случаями ковида снова занял первое место.
По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 281,5 млн лабораторных исследований на ковид, в том числе 31 тысяча — за последние сутки.
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