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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 марта 2022, 13:22

Ещё около 35 тысяч россиян подхватили COVID-19

Женщина в маске идёт с ребёнком

В стране проведено свыше 281,5 млн лабораторных исследований на ковид, в том числе 31 тысяча — за последние сутки. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 34 819 человек. Суммарное количество зарегистрированных случаев заболевания с начала пандемии составляет почти 17,5 миллионов.

Госпитализированы 5 008 россиян, что на 15,8 % меньше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё 112,6 тысячи человек. За сутки скончался 561 ковид-пациент.

Накануне в России выявили 36,5 тысяч заразившихся.

Напомним, что Свердловская область с начала марта несколько дней возглавляла рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19. Сегодня регион с 1 804 случаями ковида снова занял первое место.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 281,5 млн лабораторных исследований на ковид, в том числе 31 тысяча — за последние сутки.

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Областная газета Свердловской области

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