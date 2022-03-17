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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 марта 2022, 17:53

Свердловский онкоцентр пятикратно увеличил количество телемедицинских консультаций

  Юлия Пастух
Телемедицинская консультация

Большинство консультаций за 2021 год провели в формате "врач — пациент". Фото: Павел Ворожцов

В рамках поручения главы региона Евгения Куйвашева Свердловский онкоцентр провёл 6,3 тысячи телемедицинских консультаций.

Большинство из них за 2021 год было осуществлено в формате "врач — пациент". "Такой формат очень выручает, когда необходимо задать вопросы врачу, о которых забыли в ходе очного визита, рассказать о самочувствии, получить в связи с этим корректировку лечения", — пояснил заведующий поликлиникой Свердловского онкодиспансера в Екатеринбурге Михаил Береснев.

Чтобы попасть на дистанционную консультацию, необходимо на очном приёме у лечащего врача подписать согласие на телемедицинскую консультацию, после чего можно подать заявку на звонок доктора через колл-центр.

Стоит отметить, в 2021 году специалисты областного онкодиспансера провели свыше 800 телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров и более 700 с врачами районных поликлиник. Всего за указанный период пациенты приезжали на консультацию в Свердловский онкодиспансер более 275 тысяч раз.

Областная газета Свердловской области

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