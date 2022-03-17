В России запускают горячую линию для аптек по вопросам поставки медикаментов

Региональным органам власти поручили в кратчайшие сроки провести анализ назначаемых врачами лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших. Фото: Галина Соловьёва

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору до 24 марта открыть в России горячую линию для аптек по вопросам поставки медикаментов.

По результатам приёма и анализа обращений будут приниматься оперативные решения для поддержания бесперебойного лекарственного обеспечения.

Татьяна Голикова также поручила региональным органам власти в кратчайшие сроки провести анализ назначаемых врачами лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших. Вместе с территориальными отделениями Росздравнадзора, используя данные системы маркировки, представители властей должны уточнить наличие таких медикаментов на складах производителей, а также в оптовом звене, после чего обеспечить наличие в аптеках необходимого ассортимента. Доклад о результатах этой работы в правительстве ожидают к 22 марта.

Росздравнадзору к 22 марта поручили проверить наличие в аптечной сети минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, и также доложить о результатах правительству.

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