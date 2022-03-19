Свердловский Росздравнадзор не обнаружил превышения максимальных цен на жизненно важные лекарства

Надзорное ведомство отмечает, что на Среднем Урале имеется достаточный запас жизненно необходимых медикаментов. Фото: Павел Ворожцов

Свердловский территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) сообщает, что превышение предельно допустимых цен на жизненно важные лекарства в регионе не зафиксировано. Также надзорное ведомство отмечает, что на Среднем Урале имеется достаточный запас медикаментов.

Руководитель свердловского Росздравнадзора Наталья Зильбер отметила, что ведомство в постоянном режиме осуществляет мониторинг цен на жизненно важные препараты. Также по поручению главы федерального Минздрава Михаила Мурашко, федеральная служба провела совещание с крупнейшими производителями и дистрибьюторами лекарств на Среднем Урале.

"Сегодня все производители продолжают работу на российском рынке. Объёмы производства, поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, значительно опережают показатели прошлого года", — сказала Наталья Зибер.

По данным департамента информполитики Свердловской области, с 22 февраля по 19 марта в гражданский оборот было выпущено почти 434 млн упаковок лекарств, что на 19 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время ввод в гражданский оборот фармацевтического сырья за тот же период вырос на 70 % по сравнению с 2021 годом.

Свердловский Росздравнадзор будет проводить встречи с представителями фармакологии еженедельно.

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