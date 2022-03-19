На Среднем Урале запускают пилотный проект для помощи реанимационным пациентам

Для создания общей базы знаний и выработки эффективной системы взаимодействия медики будут объединены в мультифункциональные бригады. Фото: Павел Ворожцов

В больницах Свердловской области стартует программа обучения врачей по выводу реанимационных пациентов из тяжёлых состояний. Для создания общей базы знаний и выработки эффективной системы взаимодействия медики будут объединены в мультифункциональные бригады.

Проект, который планируют впоследствии сделать пилотным для всей России, предложил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Инициативу поддержали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава регионального минздрава Андрей Карлов. Площадкой для обучения врачей станет Клинический институт мозга в Берёзовском.

Программа предполагает, что в одной бригаде с врачом-реаниматологом будут работать специалисты физической реабилитационной медицины, клинические логопеды, неврологи и медицинские психологи. К каждому из врачей будут предъявляться специфические требования, например, логопед должен научить пациента глотать, так как после интубирования у людей возникают с этим проблемы.

Необходимое оборудование для Клинического института мозга закупило правительство Свердловской области, а меценаты Фонда Святой Екатерины профинансировали обучение специалистов из 10 больниц. Для них будут проходить лекции, совместные, узкоспециализированные практические занятия и экзамен, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Формирование групп ранней реабилитации — это большой шаг вперёд для всей медицины. Приятно, что именно наш регион стал пилотным. Для учредителей Фонда святой Екатерины участие в этом проекте стало логичным продолжением той программы поддержки системы здравоохранения, которая продолжается уже несколько лет", — пояснила замдиректора Фонда Святой Екатерины Татьяна Прусевич.