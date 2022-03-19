За сутки коронавирусом заболели 1 714 жителей Свердловской области

Свердловская область продолжает лидировать по суточной заболеваемости коронавирусом среди регионов РФ. Фото: Галина Соловьёва

Свердловская область продолжает лидировать по суточной заболеваемости коронавирусом среди регионов РФ. За минувшие 24 часа лабораторно подтверждено 1 714 новых случаев COVID-19.

За день было госпитализировано 123 человека, у которых обнаружили инфекцию. В общей сложности в регионе насчитывается 411 006 официально зарегистрированных случаев коронавируса.

При этом за прошедшие сутки выздоровели почти 5 тысяч свердловчан, подхвативших ковид. Общее число жителей региона, которым удалось победить инфекцию, составляет на сегодняшний день 290 499. Также насчитывается более 110 тысяч активных пациентов с ковидом.

Опасная инфекция унесла жизни ещё 11 свердловчан. За всё время пандемии от COVID-19 скончались 10 468 жителей Среднего Урала.

Напомним, сутками ранее в регионе подтвердили 1 776 новых случаев заболевания коронавирусом.