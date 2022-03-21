В ТЦ Екатеринбурга перестали прививать от COVID-19

Профилактика COVID-19 продолжается. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области перераспределены ресурсы для вакцинопрофилактики против коронавируса. С сегодняшнего дня в Екатеринбурге сделать прививку от COVID-19 можно только в поликлиниках.

Мобильные пункты в торговых центрах уральской столицы прекратили работу. По словам главврача Центра общественного здоровья и медпрофилактики Александра Харитонова, при принятии решения учитывалась потребность поликлиник в медиках, которые все эти месяцы работали в ТЦ. Также в мобильные пункты реже стали приходить горожане.

При этом профилактика COVID-19 продолжается. Желающие сделать прививку в Екатеринбурге могут обращаться в прививочные кабинеты поликлиник.

Сделать прививку против COVID-19 21 марта можно: в Сысерти: ДК им. Романенко (ул. Ленина, 32) — до 14:00;

в Нижнем Тагиле: ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31б) — до 15:00; ТРЦ "Квадрат" (ул. Пархоменко, 41) — с 16:00 до 19:00;

в Серове: КТ "Родина" (ул. Ленина, 179) — до 16:00;

в Каменске-Уральском: супермаркет "Кировский" (ул. Челябинская, 3) — с 14:00 до 18:00;

в Верхней Салде: Дом книги (ул. Парковая, 12) — до 17:00; администрация Верхнесалдинского ГО (ул. Энгельса, 46) — до 16:00.

Ознакомиться с графиком работы пунктов можно тут. Как отмечают в оперштабе, сделать прививку можно в прививочном кабинете любой поликлиники без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для сокращения времени пребывания в медучреждении рекомендуем заполнить прикрепленные документы заранее.