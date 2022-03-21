Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
21 марта 2022, 13:22

В Свердловской области за сутки выявили 1 656 случаев COVID-19

коронавирус

Сутками ранее стало известно о 1 670 новых случаях COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 1 656 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 414 332.

Выздоровели за всё время 299 428 свердловчан, в том числе 4 412 — за последние сутки. Госпитализированы ещё 70 человек.

С начала пандемии скончались 10 489 граждан с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 11 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 1 670 новых случаях COVID-19.

Читайте также:

В ТЦ Екатеринбурга перестали прививать от коронавируса.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.03.2022, 13:24 / Общество
В Китае разбился самолёт со 133 пассажирами на борту
21.03.2022, 13:22 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 1 656 случаев COVID-19
21.03.2022, 13:20 / Общество
В России коронавирус подтвердили ещё у 28 709 человек
21.03.2022, 13:19 / Экономика
Уральским бизнесменам снизили ставки по льготным займам
21.03.2022, 13:12 / Общество
Три уральских предприятия направили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР