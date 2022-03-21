В Свердловской области за сутки выявили 1 656 случаев COVID-19

Сутками ранее стало известно о 1 670 новых случаях COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 1 656 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 414 332.

Выздоровели за всё время 299 428 свердловчан, в том числе 4 412 — за последние сутки. Госпитализированы ещё 70 человек.

С начала пандемии скончались 10 489 граждан с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 11 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 1 670 новых случаях COVID-19.

Читайте также:

В ТЦ Екатеринбурга перестали прививать от коронавируса.