Свердловские онкологи первыми в России удалили редкое новообразование у ребёнка

Врачи Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ ежегодно проводят порядка 160 операций разной локализации. Фото: пресс-служба ОДКБ

У 2-летней малышки из Нижнего Тагила обнаружилось редкое новообразование в печени. На лечение её направили в Центр детской онкологии и гематологии ОДКБ № 1 (Екатеринбург).

Свердловские детские онкологи удалили новообразование у ребёнка и стали первыми в России по внедрению этой врачебной практики. Они также постарались максимально сохранить орган. По словам оперирующего хирурга ОДКБ Сергея Тупоногова, можно смело делать прогнозы о полном выздоровлении пациентки.

На сегодняшний день во всём мире проведено всего 40 операций по удалению подобной опухоли, все они за пределами Российской Федерации. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Добавим, врачи Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ ежегодно проводят порядка 160 операций разной локализации. Многие операции являются уникальными как в масштабах Свердловской области, так и России в целом.