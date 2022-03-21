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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 марта 2022, 17:36

В России отменили масочный режим на вокзалах и в поездах

  Юлия Пастух
ЖД Вокзал

Также отменяют социальное дистанцирование в вагонах-ресторанах. Фото: Галина Соловьёва

В России отменили масочный режим на вокзалах и в поездах. Такое решение приняли в РЖД в связи со стабилизацией эпидситуации. 

Отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах, поясняют в компании.

Однако сохранятся меры по дезинфекции подвижного состава и помещений вокзалов, особое внимание будет уделено контактным поверхностям. 

Напомним, несколько дней назад вСвердловской области сняли почти все ограничения по COVID-19. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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