В России отменили масочный режим на вокзалах и в поездах. Такое решение приняли в РЖД в связи со стабилизацией эпидситуации.
Отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах, поясняют в компании.
Однако сохранятся меры по дезинфекции подвижного состава и помещений вокзалов, особое внимание будет уделено контактным поверхностям.
Напомним, несколько дней назад вСвердловской области сняли почти все ограничения по COVID-19. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.