В России отменили масочный режим на вокзалах и в поездах

Также отменяют социальное дистанцирование в вагонах-ресторанах. Фото: Галина Соловьёва

В России отменили масочный режим на вокзалах и в поездах. Такое решение приняли в РЖД в связи со стабилизацией эпидситуации.

Отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах, поясняют в компании.

Однако сохранятся меры по дезинфекции подвижного состава и помещений вокзалов, особое внимание будет уделено контактным поверхностям.

Напомним, несколько дней назад вСвердловской области сняли почти все ограничения по COVID-19. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.