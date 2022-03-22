В Первоуральске закрыли ковидный госпиталь

Терапевтический корпус на Динасе (ул. Огнеупорщиков, 38) вернулся к оказанию профильной медицинской помощи. Городской ковидный госпиталь закрыт.
Работу возобновили терапевтическое отделение № 2, инфекционное и офтальмологическое отделения. Пациентов с COVID-19 выписали или перевели в другие госпитали по региону. Помещения корпуса прошли тщательную обработку, сообщили в пресс-службе ГАУЗ СО "Городская больница город Первоуральск".
Напомним, ковид-пациентов начали принимать в горбольнице с апреля 2020 года на базе инфекционного отделения на Динасе. С 12 июня был организован ковидный госпиталь на 160 коек. За всё время работы лечение в нём прошли более 7 тысяч пациентов.
Теперь пациентов с коронавирусной инфекцией, которым потребуется госпитализация, будут везти в больницы Екатеринбурга и области.
Ранее стало известно, что стационарные отделения Берёзовской ЦГБ возобновили работу в обычном режиме.
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