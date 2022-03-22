За сутки в Свердловской области выявили 1 404 случая COVID-19

Регион снова возглавил рейтинг субъектов РФ по суточной заболеваемости. Фото: Полина Зиновьева

Ещё 1 404 случая ковида выявили в Свердловской области, по данным на 22 марта. Регион снова возглавил рейтинг субъектов РФ по суточной заболеваемости. Общее число инфицированных свердловчан составляет 415,7 тысячи.

Выздоровели за всё время более 303 тысяч свердловчан, в том числе свыше 4000 человек выписались из больниц за последние сутки. На лечении остаются около 100 тысяч пациентов. Состояние почти 300 из них оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+629), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Асбестовского ГО, Ачита, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского ГО, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Тавды, Талицкого района, Тугулымского, Туринского, Шалинского ГО, ГО ЗАТО Уральский. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 415 736", - сообщили в региональном оперштабе.

Скончались более 10,5 тысяч человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 9 летальных исходов.

Накануне стало известно о 1 656 новых случаях.

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