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22 марта 2022, 16:41

Свердловские врачи вылечили от коронавируса 102-летнюю пациентку

Врач в защитном костюме в инфекционном отделении

Свердловские врачи до этого уже спасали жизни долгожителей, заразившихся ковидом. Фото: Павел Ворожцов

Жительница Верхней Пышмы Анисья Базуева в марте обратилась в центральную горбольницу с жалобами на кашель, лихорадку и слабость. Тест на COVID-19 102-летней пациентки оказался положительным.

У неё была диагностирована лёгкая форма заболевания, однако ветерану труда предложили госпитализацию. Лечение длилось 10 дней в инфекционном отделении. После этого проведённое КТ-исследование показало отсутствие видимых патологий в лёгких. Анисью Степановну выписали домой, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Новая коронавирусная инфекция отличается непредсказуемостью течения. Поскольку в анамнезе пациентки значится ряд сердечно-сосудистых патологий, наиболее безопасным вариантом стала госпитализация и лечение в условиях стационара. В нашей больнице красная зона укомплектована необходимым оборудованием и профильными специалистами для оказания помощи пациентам в условиях как инфекционного, так и хирургического и кардиологического отделений", — рассказала замглавврача Верхнепышминской ЦГБ по медицинской части Ольга Воробьёва.

Ранее свердловские врачи уже спасали жизни долгожителей, заразившихся ковидом. Так, в Екатеринбурге вылечили 104-летнюю Марию Петрову в госпитале для ветеранов войн. А врачи ГКБ № 40 спасли 103-летнюю пациентку, она провела в больнице чуть меньше двух недель.

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