Госдума РФ приняла законопроект об упрощении допуска зарубежных лекарств на российский рынок

Правительство может разрешить продавать лекарства в иностранной упаковке с российской этикеткой вплоть до конца 2022 года. Фото: Алексей Кунилов

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о регулировании допуска иностранных медицинских препаратов в Россию в условиях санкций. Новый документ позволит упростить вывод медикаментов на рынок и снизить негативное влияние на лекарственное обеспечение россиян.

Как отмечается на сайте нижней палаты парламента, в случае дефицита медикаментов из-за санкций кабмин может принять решение об упрощённом допуске зарубежных лекарств в Россию. Например, правительство может разрешить продавать лекарства в иностранной упаковке с российской этикеткой вплоть до конца 2022 года — сейчас продажа лекарств разрешена только в российской упаковке.

Также в законопроекте указано, что производители медицинских изделий и компании, которые осуществляют ввоз лекарств в страну, не могут приостановить поставки без предварительного уведомления за полгода.

"Во втором чтении одобрена поправка, которая не позволит организациям оптовой торговли придерживать лекарства на складах и искусственно создавать дефицит. Оптовики будут обязаны соблюдать предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки — такая норма прямо прописана в законе", — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он также напомнил, что в первом принятом антисанкционном пакете был расширен список препаратов для закупок медицинскими организациями по упрощённой системе, а правительство получило право самостоятельно устанавливать предельную цену на жизненно важные медикаменты.

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