Свердловские власти обозначили приоритеты в борьбе с наркоманией

За прошлый год к лечению и реабилитации приступили более 1 300 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге по поручению губернатора региона прошло заседание антинаркотической комиссии.

По итогам 2021 года увеличилась выявляемость нарушений в этой сфере, вместе с тем стала заметна тенденция к росту наркопреступлений среди молодёжи. Как сообщил заместитель губернатора Азат Салихов, за прошедший год изъято почти 120 килограммов наркотиков и психоактивных веществ. Половина из них – синтетические. Недорогие и очень опасные, разрушающие психику и организм человека в целом.

Заместитель губернатора заявил, что профильные ведомства и структуры должны сконцентрировать работу на подрыве экономических основ наркопреступности. По его словам, необходимо оперативно перекрывать каналы поставки запрещённых веществ в регион, выявлять нарколаборатории и наркопритоны, повышать качество борьбы с распространением наркотиков через интернет. Министерства здравоохранения, образования и молодёжной политики региона совместно с органами местного самоуправления должны в свою очередь организовать проведение профилактических медосмотров учащихся из группы риска. Наряду с этим необходимо проведение традиционного месячника антинаркотической направленности.

Азат Салихов также указал на важность системной работы по лечению и ресоциализации наркозависимых. Он сообщил, что за прошлый год к лечению и реабилитации приступили более 1 300 свердловчан.

Напомним, в Свердловской области действует комплексный межведомственный подход к решению проблемы наркомании, который включает в себя оказание полного спектра услуг наркологической помощи, оказываемого Областной наркологической больницей и филиалом "Урал без наркотиков", ведение профилактической работы с различными группами населения, работу силовых ведомств по пресечению распространения наркотических средств и правовое консультирование населения.

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