Официальную коронавирусную статистику пополнили ещё 26 826 россиян

За всё время пандемии зарегистрировано 17 664 621 случай заболевания. Фото: Галина Соловьёва

По России за последние сутки зарегистрировали 26 826 новых пациентов с коронавирусом. В то же время побороть инфекцию удалось ещё 70 622 россиянам.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве зафиксировали 1 306 новых пациентов, в Санкт-Петербурге – 1 431, а в Московской области – 354. К слову, в Свердловской области за сутки выявили 1 343 случая коронавируса.

Госпитализированы с ковидом ещё 5 109 россиян. Скончались за сутки 429 человек, а общее число жертв COVID-19 в России составляет 365 802 человека.

За всё время пандемии зарегистрировано 17 664 621 случай заболевания. Из них 16 417 422 случая закончились выздоровлением.

Напомним, днём ранее в России было выявлено 26 394 новых пациентов с коронавирусом.