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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 марта 2022, 17:05

Санврачи привлекли к ответственности детский сад в Верхней Пышме, где давали чёрную кашу

Столовая

Что касается чёрной каши, то от персонала пищеблока были получены следующие объяснения: перловка окрасилась в тёмный цвет из-за соприкосновения со свёклой. Фото: Павел Ворожцов

Детский сад № 2 в Верхней Пышме, где детей в январе этого года накормили чёрной кашей, оштрафовали. Штраф выписан на юрлицо на сумму 30 тысяч рублей, директору придётся заплатить 3 тысячи, ещё двум сотрудникам учреждения – по 1 тысяче рублей.

В ходе проверки санврачи выявили нарушения в отборе суточных проб готовой продукции, а также касающиеся вакцинации работников и требований к проведению влажной уборки и дезинфекции. В ходе лабораторных исследований установлено несоответствие нормам в пробе дезраствора. Остальные пробы оказались в норме. За эти нарушения и выписаны штрафы.

Что касается чёрной каши, то от персонала пищеблока были получены следующие объяснения: перловка окрасилась в тёмный цвет из-за соприкосновения со свёклой в процессе приготовления. К счастью, сообщений об отравлении детей из этого детсада в больницы не поступало. О результатах проверки 23 марта сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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