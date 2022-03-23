Санврачи привлекли к ответственности детский сад в Верхней Пышме, где давали чёрную кашу

Что касается чёрной каши, то от персонала пищеблока были получены следующие объяснения: перловка окрасилась в тёмный цвет из-за соприкосновения со свёклой. Фото: Павел Ворожцов

Детский сад № 2 в Верхней Пышме, где детей в январе этого года накормили чёрной кашей, оштрафовали. Штраф выписан на юрлицо на сумму 30 тысяч рублей, директору придётся заплатить 3 тысячи, ещё двум сотрудникам учреждения – по 1 тысяче рублей.

В ходе проверки санврачи выявили нарушения в отборе суточных проб готовой продукции, а также касающиеся вакцинации работников и требований к проведению влажной уборки и дезинфекции. В ходе лабораторных исследований установлено несоответствие нормам в пробе дезраствора. Остальные пробы оказались в норме. За эти нарушения и выписаны штрафы.

Что касается чёрной каши, то от персонала пищеблока были получены следующие объяснения: перловка окрасилась в тёмный цвет из-за соприкосновения со свёклой в процессе приготовления. К счастью, сообщений об отравлении детей из этого детсада в больницы не поступало. О результатах проверки 23 марта сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.