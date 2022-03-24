В Нижнем Тагиле представили эскиз памятника врачам

Авторы памятника (на фото справа) рассказали, что идеей создания скульптурной композиции медикам они живут уже полгода, с момента посещения сквера у медколледжа. Фото: со страницы Владислава Пинаева во "ВКонтакте"

В мэрии Нижнего Тагила утвердили эскизный проект памятника всем поколениям тагильских медиков. Высота бронзовых фигур — врача и медсестры — составит 2,2 метра, общей композиции – 3 метра.

Композицию разместят в обновлённом сквере, у входа в медколледж. Мэр города Владислав Пинаев выразил надежду, что проект реализуют уже в этом году, к 300-летию Нижнего Тагила. Авторами памятника выступают московский скульптор Михаил Баскаков и гендиректор литейной мастерской, президент Уральского центра монументального искусства Иван Дубровин. Эскиз они выполнили и представили на безвозмездной основе.

По задумке авторов, лицевую часть памятника украсят барельефы врача и медицинской сестры. Общая модель представляет собой немного выгнутую конструкцию. Её форму Владислав Пинаев образно сравнил со щитом, которым медики каждый день закрывают жителей города от болезней.

Фото: Эскиз, с сайта администрации Нижнего Тагила

"Мы планируем установить памятник в обновлённом медицинском сквере. Полгода назад я рассказал об этом Ивану, и он сам вызвался подумать над идеей. Кстати, монументы этого творческого тандема авторов установлены во многих городах России. Я сам увидел эскиз впервые. Нестандартное решение, уникальный, ёмкий по смыслу образ врача. Интересно ваше мнение", — написал на своей странице во "ВКонтакте" мэр Нижнего Тагила, запустив там общественное обсуждение памятника.

Эскиз в администрации утвердили. Скульпторам предстоит внести необходимые изменения и заняться тщательной проработкой образов медиков, детализацией фона.

Напомним, что в сентябре в Год медицинского работника в Свердловской области в Нижнем Тагиле открыли обновлённую "Аллею медиков". Менее чем за пять месяцев на заброшенном участке появилось современное уличное освещение, вымощенные тротуарной плиткой дорожки, двухуровневая сцена, декоративные арки, лавочки и клумбы.