Выездные флюорографические осмотры в день борьбы с туберкулезом организованы для жителей отдаленного поселка Северка

Фото: ЦКБ №3

Во всемирный день борьбы с туберкулезом 24 марта медики екатеринбургской ЦКБ №3 проводят выездные флюорографические осмотры жителям отдаленных территорий Железнодорожного района в поселке Северка. Обследования проводятся 24 и 25 марта с 10:00 и 14:00 на передвижном флюорографе в рамках программы «Доброе в село».

«Для борьбы с туберкулезом наши медики проводят флюорографические осмотры в отдаленных территориях. В поселке проживает около 1000 жителей, которым удобнее получить необходимую диагностику, не выезжая за его пределы. Такие профилактические мероприятия выездные бригады проводят несколько раз в год, привлекая передвижной флюорограф. Флюорография своевременно выявляет первые признаки туберкулеза», – отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ЦГКБ №3 Надежда Попова.

Каждый год 24 марта во всемирный день борьбы с туберкулезом медики напоминают о своевременном обследовании для выявления ранних стадий коварного заболевания. Одной из профилактических мер является проведения флюорографических осмотры.