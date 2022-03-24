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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 марта 2022, 13:21

За сутки в Свердловской области выявили 1 254 случая COVID-19

  Юлия Пастух
Пункт тестирование на коронавирус

Более 4,2 тысячи человек за указанный период выздоровели. Фото: Павел Ворожцов

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области ещё у 1 254 граждан подтвердили коронавирус.

Более 4,2 тысячи человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 113 человек с COVID-19, а 8 человек скончались.

Напомним, вчера в регионе были лабораторно подтверждены 1 343 случая ковида.

За всё время пандемии зафиксировано 418 333 случая коронавируса на Среднем Урале.

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Областная газета Свердловской области

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