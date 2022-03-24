За сутки в Свердловской области выявили 1 254 случая COVID-19

Более 4,2 тысячи человек за указанный период выздоровели. Фото: Павел Ворожцов

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области ещё у 1 254 граждан подтвердили коронавирус.

Более 4,2 тысячи человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 113 человек с COVID-19, а 8 человек скончались.

Напомним, вчера в регионе были лабораторно подтверждены 1 343 случая ковида.

За всё время пандемии зафиксировано 418 333 случая коронавируса на Среднем Урале.